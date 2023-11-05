На Серовском тракте накануне погибла женщина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Женщина за рулём отечественного автомобиля погибла в понедельник, 13 ноября. Её пассажирка с места ДТП попала в больницу.Дорожная авария со смертельным исходом произошла вчера днём на Серовском тракте. Отечественный автомобиль марки «Лада Веста» ехал из Серова по направлению Верхотурья, где проживали обе находившиеся в машине женщины. Ехавший навстречу им автогрейдер марки «КАМаз» неожиданно, «вильнул» в сторону и оказался на полосе движения «Лады». В столкновении 57-летняя водительница легковушки погибла, а её 40-летняя пассажирка получила различные травмы.Как сообщает ВК-группа «[ТТ] Нижний Тагил», грейдером, погубившим женщину, управлял 56-летний водитель. Он осуществлял расчистку обочин. Почему его грейдер свернул на полосу встречного движения, выясняют сотрудники ГИБДД.