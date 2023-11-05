Возрастное ограничение 18+
На Серовском тракте накануне погибла женщина
Фото: ВК-группа «[ТТ] Нижний Тагил» / vk.com/tagil
Женщина за рулём отечественного автомобиля погибла в понедельник, 13 ноября. Её пассажирка с места ДТП попала в больницу.
Дорожная авария со смертельным исходом произошла вчера днём на Серовском тракте. Отечественный автомобиль марки «Лада Веста» ехал из Серова по направлению Верхотурья, где проживали обе находившиеся в машине женщины. Ехавший навстречу им автогрейдер марки «КАМаз» неожиданно, «вильнул» в сторону и оказался на полосе движения «Лады». В столкновении 57-летняя водительница легковушки погибла, а её 40-летняя пассажирка получила различные травмы.
Как сообщает ВК-группа «[ТТ] Нижний Тагил», грейдером, погубившим женщину, управлял 56-летний водитель. Он осуществлял расчистку обочин. Почему его грейдер свернул на полосу встречного движения, выясняют сотрудники ГИБДД.
Дорожная авария со смертельным исходом произошла вчера днём на Серовском тракте. Отечественный автомобиль марки «Лада Веста» ехал из Серова по направлению Верхотурья, где проживали обе находившиеся в машине женщины. Ехавший навстречу им автогрейдер марки «КАМаз» неожиданно, «вильнул» в сторону и оказался на полосе движения «Лады». В столкновении 57-летняя водительница легковушки погибла, а её 40-летняя пассажирка получила различные травмы.
Как сообщает ВК-группа «[ТТ] Нижний Тагил», грейдером, погубившим женщину, управлял 56-летний водитель. Он осуществлял расчистку обочин. Почему его грейдер свернул на полосу встречного движения, выясняют сотрудники ГИБДД.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Ночью под Невьянском в ДТП погибла девушка
05 ноября 2023
05 ноября 2023
Грузовой автомобиль убил пожилую пешеходку в Первоуральске
06 ноября 2023
06 ноября 2023