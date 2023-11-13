Река Тагил стала ловушкой для дальнобойщиков

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Второй раз на протяжении недели в реке Тагил застряла фура. В обоих случаях в водную ловушку водителей-дальнобойщиков завела ошибка навигатора.Первая фура увязла в Тагиле на прошлой неделе. За её рулём сидел екатеринбуржец, который направлялся в Кушву. При выборе лучшего пути по навигационной компьютерной системе он заехал в лес возле нижнетагильского посёлка Ольховка и застрял при попытке пересечь водный поток. Чтобы вызволить тяжёлую машину из речного плена, пришлось вызывать спасателей и сотрудников МУП «Тагилдорстрой». Вытягивали фуру погрузчиком.Второй случай произошёл в конце той же недели и оказался сложнее. Водитель, ехавший из Кургана оказался в ловушке у той же реки, доверившись навигатору больше, чем собственным глазам. Его фура увязла гораздо прочнее, чем екатеринбургская. Как сообщает ВК-сообщество «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)», на сей раз не помог даже тягач — слишком уж крепко ухватилась за колёса многотонной махины размягчённая водой почва. И только вмешательство экскаваторов, прорывших путь фуре, сдвинуло дело с мёртвой точки.Как сообщает источник, помощи курганский дальнобойщик просил и у местного ГИБДД, но безрезультатно.