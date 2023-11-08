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В «Кольцово» задержали екатеринбуржца без обуви
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который ходил без обуви и мешал работникам зоны досмотра багажа.
Дебоширом оказался 35-летний местный житель. Чем он занимался в аэропорту, мужчина пояснить не смог. В списках пассажиров его тоже не нашли. В результате екатеринбуржца проводили в дежурную часть Линейного отдела МВД, где составили в отношении него административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство.
Утверждается, что от действий мужчины никто не пострадал. Также на работу аэропорту инцидент никак не повлиял.
«Накануне вечером в аэропорту наряд полиции вызвали в сектор досмотра пассажиров терминала "А". Там находился гражданин в состоянии опьянения, выражался грубой нецензурной бранью. Кроме того, очевидцы сообщили, что мужчина ходит по аэропорту без обуви»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО.
Дебоширом оказался 35-летний местный житель. Чем он занимался в аэропорту, мужчина пояснить не смог. В списках пассажиров его тоже не нашли. В результате екатеринбуржца проводили в дежурную часть Линейного отдела МВД, где составили в отношении него административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство.
Утверждается, что от действий мужчины никто не пострадал. Также на работу аэропорту инцидент никак не повлиял.
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