В «Кольцово» задержали екатеринбуржца без обуви





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО. «Накануне вечером в аэропорту наряд полиции вызвали в сектор досмотра пассажиров терминала "А". Там находился гражданин в состоянии опьянения, выражался грубой нецензурной бранью. Кроме того, очевидцы сообщили, что мужчина ходит по аэропорту без обуви»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, который ходил без обуви и мешал работникам зоны досмотра багажа.Дебоширом оказался 35-летний местный житель. Чем он занимался в аэропорту, мужчина пояснить не смог. В списках пассажиров его тоже не нашли. В результате екатеринбуржца проводили в дежурную часть Линейного отдела МВД, где составили в отношении него административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ за мелкое хулиганство.Утверждается, что от действий мужчины никто не пострадал. Также на работу аэропорту инцидент никак не повлиял.