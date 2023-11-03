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В Ивделе в ДТП один человек погиб и трое пострадали
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Свердловской области на 49-м километре трассы Ивдель – ХМАО произошла смертельная авария, в результате которой один человек погиб и еще трое пострадали.
В региональном УГИБДД «Вечерним ведомостям» сообщили, что причины аварии еще устанавливаются. Известно, что в результате столкновения Lada Largus и Honda Fit, погибла пассажирка Lada. Кроме нее еще три человека, в том числе малолетний ребенок получили травмы средней степени тяжести.
Напомним, что сегодня на трассе Ивдель – ХМАО закрыли движение для всех видов транспорта из-за того, что дорога стала слишком скользкой.
В региональном УГИБДД «Вечерним ведомостям» сообщили, что причины аварии еще устанавливаются. Известно, что в результате столкновения Lada Largus и Honda Fit, погибла пассажирка Lada. Кроме нее еще три человека, в том числе малолетний ребенок получили травмы средней степени тяжести.
Напомним, что сегодня на трассе Ивдель – ХМАО закрыли движение для всех видов транспорта из-за того, что дорога стала слишком скользкой.
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