Возрастное ограничение 18+
На трассе Ивдель – ХМАО закрыли движение для всех видов транспорта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области закрыли движение для всех видов транспорта по трассе Ивдель – ХМАО с 8-го по 142-й километр. Об этом сообщает УГИБДД по региону.
Ограничения обещают снять после того, как дорога будет расчищена.
«Госавтоинспекция информирует участников дорожного движения о введении ограничений движения всех видов транспорт в связи с неудовлетворительными дорожными условиями, а именно наличием зимней скользкости на проезжей части»,
– объяснили в Госавтоинспекции.
Ограничения обещают снять после того, как дорога будет расчищена.
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