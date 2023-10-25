На трассе Ивдель – ХМАО закрыли движение для всех видов транспорта





– объяснили в Госавтоинспекции. «Госавтоинспекция информирует участников дорожного движения о введении ограничений движения всех видов транспорт в связи с неудовлетворительными дорожными условиями, а именно наличием зимней скользкости на проезжей части»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области закрыли движение для всех видов транспорта по трассе Ивдель – ХМАО с 8-го по 142-й километр. Об этом сообщает УГИБДД по региону.Ограничения обещают снять после того, как дорога будет расчищена.