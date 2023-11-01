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В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии на Уралмаше без холодной воды остались пять домов
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии, которая произошла сегодня в районе проспекта Космонавтов – улицы Ильича, на Уралмаше без холодной воды остались пять домов.
В аварийной службе, обсуживающей эти дома, сообщили, что раскопки начнутся только завтра. Когда именно специалисты смогут восстановить холодное водоснабжение, уточнить не смогли, так как масштабы аварии неизвестны.
Напомним, что сегодня коммунальная авария произошла в районе дома №29Б по проспекту космонавтов. До этого, 28 октября, были затоплены внутридворовые проезды возле домов №52А, 52Б, 52В по улице Ильича и №31 по проспекту Космонавтов.
В аварийной службе, обсуживающей эти дома, сообщили, что раскопки начнутся только завтра. Когда именно специалисты смогут восстановить холодное водоснабжение, уточнить не смогли, так как масштабы аварии неизвестны.
Напомним, что сегодня коммунальная авария произошла в районе дома №29Б по проспекту космонавтов. До этого, 28 октября, были затоплены внутридворовые проезды возле домов №52А, 52Б, 52В по улице Ильича и №31 по проспекту Космонавтов.
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