Из-за перехода на новую программу перестала работать виртуальная «Екарта»





приводит ответ компании «Уральский рабочий». «Онлайн-пополнение транспортных карт через мобильные приложение "Екарта", а также использование виртуальной транспортной карты на данный момент недоступны»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге перестала работать виртуальная «Екарта». Сбой произошел из-за того, что оператор цифровой транспортной карты – «И-сеть» – переходит на новую программу.В пресс-службе «И-сети» также подчеркнули, что оплатить проезд все еще можно физической транспортной «Екартой», банковской картой или смартфонами с мобильными платежными сервисами.