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Из-за перехода на новую программу перестала работать виртуальная «Екарта»
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Екатеринбурге перестала работать виртуальная «Екарта». Сбой произошел из-за того, что оператор цифровой транспортной карты – «И-сеть» – переходит на новую программу.
В пресс-службе «И-сети» также подчеркнули, что оплатить проезд все еще можно физической транспортной «Екартой», банковской картой или смартфонами с мобильными платежными сервисами.
«Онлайн-пополнение транспортных карт через мобильные приложение "Екарта", а также использование виртуальной транспортной карты на данный момент недоступны»,
– приводит ответ компании «Уральский рабочий».
В пресс-службе «И-сети» также подчеркнули, что оплатить проезд все еще можно физической транспортной «Екартой», банковской картой или смартфонами с мобильными платежными сервисами.
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