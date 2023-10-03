Возрастное ограничение 18+

В минувшие выходные в Верхней Салде произошёл смертоносный пожар

18.10 Понедельник, 9 октября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Пожилая женщина погибла в пожаре, который случился субботним вечером в Верхней Салде. Остальных жителей горевшего дома пожарные успели эвакуировать.

Крупный пожар произошёл в Верхней Салде минувшей субботой, 7 октября. Сообщение о нём в пожарную часть поступило в 22:15. Горело жилое здание на улице Воронова, расположенное впритык к Центрально й библиотеке города. Прибывшие на место происшествия пожарные количеством 13 человек начали эвакуировать из здания людей. Всего было выведено на улицу 24 человека, включая четверых детей. Но одной из женщин помогать было уже поздно.

Погибшую нашли в квартире, где и возникло загорание. Про женщину известно, что ей было 60 лет. И, судя по всему, она была заядлой курильщицей. По крайней мере, обследование пожарища привело специалистов к заключению, что причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнём во время курения, — сообщает издание «ВСалде».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Ребенка, пострадавшего в школе в Верхней Салде, перевели из реанимации
03 октября 2023
В многоэтажке на Эльмаше в Екатеринбурге произошел пожар
09 октября 2023
Девять человек пострадали из-за распыления газа из баллончика в школе в Верхней Салде
03 октября 2023
Ночью в деревне Нижний Бардым в Артинском округе потушили крупный пожар
08 октября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Уже год новый собственник завода в Екатеринбурге препятствует работе предприятий на промплощадке

По мнению пострадавших предпринимателей, виной всему – бездействие полиции
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:58 На Уралмаше нашли детёныша куницы
20:41 Незаконные заборы мешают спасать старую часть Берёзовского от катастрофы
19:40 Двойного убийцу из Режевского района взяли под стражу
19:04 Юный житель Каменска-Уральского едва не подавился стеклом из челябинского торта
18:42 Зима заглянула во многие города Свердловской области
18:10 В минувшие выходные в Верхней Салде произошёл смертоносный пожар
17:50 Land Rover, Lexus и Lada столкнулись в Екатеринбурге
17:16 Суд оправдал студента УрФУ, которого хотели выдворить из России
16:53 В центре Екатеринбурга установят 200 новых скамеек
16:20 Свердловская область оказалась на 14 месте в рейтинге регионов по благополучию населения
15:49 В многоэтажке на Эльмаше в Екатеринбурге произошел пожар
15:21 Губернатор Свердловской области ушел в отпуск
14:58 Задержанного в Москве екатеринбуржца Дмитрия Бахтина выпустили из полиции
14:30 Стоимость проезда в такси в Екатеринбурге выросла на 100%
13:56 Двум свердловчанам, зарезавшим знакомого у школы, вынесли приговор
13:23 В Екатеринбурге перекроют улицу Ключевскую
12:50 В Москве задержали екатеринбуржца Дмитрия Бахтина, который борется за спасение сына с СМА
12:15 Снег добрался до Екатеринбурга
11:49 Под Екатеринбургом автобус сбил пешехода
11:20 Все лесные пожары ликвидировали в Свердловской области
10:48 Наталья Крылова пришла на конкурс главы Первоуральска с ведром фекалий из подвала дома по соседству
10:22 Юные свердловчане озвучили подкаст по сказам Павла Бажова
09:53 Кадровый голод в Свердловской области усилился в 1,6 раза
09:21 Школьница в Екатеринбурге выбежала на дорогу на «красный» и попала в ДТП
17:45 Синоптики предупредили о дожде с мокрым снегом в Свердловской области
16:57 Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отравлением первоклассников екатеринбургского лицея
Все новости Свердловской области
20:49 Ученые сравнили эффективность бега в борьбе с депрессией и тревогой с антидепрессантами
18:48 150 автозаправочных станций перестали работать в Дагестане после проверки прокуратуры
17:41 Юрий Шевчук перенёс инфаркт миокарда
15:21 Нобелевскую премию по экономике получила профессор из США за исследования женского рынка труда
14:16 В Иерусалиме прогремели взрывы
14:13 В Тель-Авиве прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле
13:56 Главный раввин России попал в больницу после празднования в синагоге
13:09 В посольстве РФ заявили, что у них нет подтвержденных данных о погибших в Израиле россиянах
12:41 В США проходят массовые митинги на фоне обострения конфликта Израиля и Палестины
11:59 В Минобороны Турции заявили о воздушных операциях на севере Сирии
11:19 СК: в Ижевске постояльцы пансионата для пожилых насмерть отравились парами хлора
10:50 В Израиле число погибших выросло до 700, в секторе Газа погибли более 430 человек
18:12 Иранская правозащитница Наргес Мохаммади стала лауреатом Нобелевской премии мира
15:56 Армения разочаровалась визитом миссии ООН в Нагорный Карабах
13:52 Власти проверят огромные долги Почты России
12:49 В Госдуме предложили ввести в законодательство запрет на приближение по примеру западных стран
11:54 Роспотребнадзор: в КЧР более 150 человек отравились питьевой водой из-за изношенных сетей
11:21 В Уфе благодаря светофорам с адаптивным управлением на 14% увеличили среднюю скорость движения
10:39 Володин: в ГД обсудят вопрос о выходе из Договора о запрещении ядерных испытаний
17:27 «Вечерние ведомости» снова оштрафовали по статье о «дискредитации»
16:18 Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал норвежский писатель Юн Фоссе
15:58 Верховный суд: Отказ в разблокировке телефона не может являться доказательством вины
18:08 Минздрав: на Сахалине женщина 80 лет живет с трехсантиметровой иглой в мозге
17:35 В Омской области мужчина облил полицейского бензином и угрожал убийством
16:24 В Госдуме призвали Симоньян извиниться перед сибиряками за высказывания о термоядерном взрыве
15:15 Нобелевская премия по химии присуждена Алексею Екимову, Луису Брюсу и Мунги Бавенди
Все новости России и мира
20:58 На Уралмаше нашли детёныша куницы
20:41 Незаконные заборы мешают спасать старую часть Берёзовского от катастрофы
19:40 Двойного убийцу из Режевского района взяли под стражу
19:04 Юный житель Каменска-Уральского едва не подавился стеклом из челябинского торта
18:42 Зима заглянула во многие города Свердловской области
18:10 В минувшие выходные в Верхней Салде произошёл смертоносный пожар
17:50 Land Rover, Lexus и Lada столкнулись в Екатеринбурге
17:16 Суд оправдал студента УрФУ, которого хотели выдворить из России
16:53 В центре Екатеринбурга установят 200 новых скамеек
16:20 Свердловская область оказалась на 14 месте в рейтинге регионов по благополучию населения
15:49 В многоэтажке на Эльмаше в Екатеринбурге произошел пожар
15:21 Губернатор Свердловской области ушел в отпуск
14:58 Задержанного в Москве екатеринбуржца Дмитрия Бахтина выпустили из полиции
14:30 Стоимость проезда в такси в Екатеринбурге выросла на 100%
14:22 В сентябре в Пермском крае 63 процента сделок с недвижимостью прошли в электронном виде
14:18 Ученые Пермского политеха изучили, как водородная коррозия влияет на жаропрочные сплавы
13:56 Двум свердловчанам, зарезавшим знакомого у школы, вынесли приговор
13:23 В Екатеринбурге перекроют улицу Ключевскую
12:50 В Москве задержали екатеринбуржца Дмитрия Бахтина, который борется за спасение сына с СМА
12:15 Снег добрался до Екатеринбурга
11:49 Под Екатеринбургом автобус сбил пешехода
11:20 Все лесные пожары ликвидировали в Свердловской области
10:51 Под контролем судебных приставов 95,88% уставного капитала АО «Метафракс Кемикалс» передано государству
10:48 Наталья Крылова пришла на конкурс главы Первоуральска с ведром фекалий из подвала дома по соседству
10:22 Юные свердловчане озвучили подкаст по сказам Павла Бажова
09:53 Кадровый голод в Свердловской области усилился в 1,6 раза
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK