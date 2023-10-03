В минувшие выходные в Верхней Салде произошёл смертоносный пожар

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Пожилая женщина погибла в пожаре, который случился субботним вечером в Верхней Салде. Остальных жителей горевшего дома пожарные успели эвакуировать.Крупный пожар произошёл в Верхней Салде минувшей субботой, 7 октября. Сообщение о нём в пожарную часть поступило в 22:15. Горело жилое здание на улице Воронова, расположенное впритык к Центрально й библиотеке города. Прибывшие на место происшествия пожарные количеством 13 человек начали эвакуировать из здания людей. Всего было выведено на улицу 24 человека, включая четверых детей. Но одной из женщин помогать было уже поздно.Погибшую нашли в квартире, где и возникло загорание. Про женщину известно, что ей было 60 лет. И, судя по всему, она была заядлой курильщицей. По крайней мере, обследование пожарища привело специалистов к заключению, что причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнём во время курения, — сообщает издание «ВСалде».