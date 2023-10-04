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В многоэтажке на Эльмаше в Екатеринбурге произошел пожар
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром в 16-этажке на улице Таганская в Екатеринбурге произошел пожар. Из дома эвакуировали 40 человек.
Сообщение о возгорании поступило в 09.23. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что загорелся мусор на первом этаже в вентиляционной шахте многоэтажки. Самостоятельно из дома эвакуировались 40 человек, в том числе 10 детей.
На место происшествия прибыли 11 огнеборцев. Пожар потушили в 09.30. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 10.50.
Сообщение о возгорании поступило в 09.23. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что загорелся мусор на первом этаже в вентиляционной шахте многоэтажки. Самостоятельно из дома эвакуировались 40 человек, в том числе 10 детей.
На место происшествия прибыли 11 огнеборцев. Пожар потушили в 09.30. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 10.50.
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