В многоэтажке на Эльмаше в Екатеринбурге произошел пожар

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в 16-этажке на улице Таганская в Екатеринбурге произошел пожар. Из дома эвакуировали 40 человек.Сообщение о возгорании поступило в 09.23. В пресс-службе МЧС по Свердловской области рассказали, что загорелся мусор на первом этаже в вентиляционной шахте многоэтажки. Самостоятельно из дома эвакуировались 40 человек, в том числе 10 детей.На место происшествия прибыли 11 огнеборцев. Пожар потушили в 09.30. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 10.50.