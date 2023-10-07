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Под Екатеринбургом автобус сбил пешехода
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На трассе Екатеринбург – Полевской автобус сбил пешехода. ДТП произошло сегодня утром.
В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель автобуса ПАЗ на 46-м километре автодороги сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
Пока неизвестно, какие травмы получил пешеход. Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства аварии.
В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель автобуса ПАЗ на 46-м километре автодороги сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
Пока неизвестно, какие травмы получил пешеход. Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства аварии.
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