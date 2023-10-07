Под Екатеринбургом автобус сбил пешехода

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трассе Екатеринбург – Полевской автобус сбил пешехода. ДТП произошло сегодня утром.В УГИБДД по Свердловской области «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель автобуса ПАЗ на 46-м километре автодороги сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.Пока неизвестно, какие травмы получил пешеход. Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства аварии.