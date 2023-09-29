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На Серовском тракте Nissan снес столб уличного освещения
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 30 сентября, около 17.30 на 171-м километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов водитель Nissan Almera снес столб уличного освещения. В результате аварии пострадала его пассажирка.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, 50-летний водитель Nissan не справился с управлением и, съехав с проезжей части, врезался в столб. Сам водитель не пострадал, а его 56-летняя пассажирка получила ушиб грудной клетки. От госпитализации она отказалась.
По словам водителя, перед ним ехал автомобиль, который перед поворотом налево заблаговременно не включил поворотник, и для того, чтобы избежать столкновения, владельцу Nissan пришлось резко свернуть вправо, вследствие чего он потерял управление.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, 50-летний водитель Nissan не справился с управлением и, съехав с проезжей части, врезался в столб. Сам водитель не пострадал, а его 56-летняя пассажирка получила ушиб грудной клетки. От госпитализации она отказалась.
По словам водителя, перед ним ехал автомобиль, который перед поворотом налево заблаговременно не включил поворотник, и для того, чтобы избежать столкновения, владельцу Nissan пришлось резко свернуть вправо, вследствие чего он потерял управление.
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