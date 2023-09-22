В Ирбите парень прокатился на багажнике автомобиля и попал в больницу





– добавили в ГИБДД. «Девушка освидетельствована на состояние опьянения – результат отрицательный. Для установления факта приема наркотических или запрещенных психотропных препаратов отправлен биологический материал на химико-токсикологическое исследование»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Ирбите девушка прокатила друзей на капоте и багажнике автомобиля Hyundai Accent. В результате один из друзей оказался в больнице.В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что 23 сентября в 22.10 водитель Hyundai Accent ехала по улице Свердлова. В какой-то момент ее друзья, находившиеся в машине и распивающие спиртное, попросили прокатить их на капоте и багажнике автомобиля. Девушка согласилась.Когда машина ехала по прилегающей территории «ДК им. В.К. Костевича», 18-летний пассажир, находившийся на крышке багажника, упал. Его госпитализировали в Ирбитскую ЦГБ с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием.За рулем Hyundai находилась местная жительница 2002 рождения с водительским стажем 1,5 года.Напомним, что перевозка пассажиров вне кабины транспортного средства запрещена (часть 2 статьи 12.23 КоАП РФ). За нарушение предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Автоинспекторы направят информацию о ДТП автошколу, где училась девушка, для принятия мер профилактики.