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В Ирбите парень прокатился на багажнике автомобиля и попал в больницу
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Ирбите девушка прокатила друзей на капоте и багажнике автомобиля Hyundai Accent. В результате один из друзей оказался в больнице.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что 23 сентября в 22.10 водитель Hyundai Accent ехала по улице Свердлова. В какой-то момент ее друзья, находившиеся в машине и распивающие спиртное, попросили прокатить их на капоте и багажнике автомобиля. Девушка согласилась.
Когда машина ехала по прилегающей территории «ДК им. В.К. Костевича», 18-летний пассажир, находившийся на крышке багажника, упал. Его госпитализировали в Ирбитскую ЦГБ с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием.
За рулем Hyundai находилась местная жительница 2002 рождения с водительским стажем 1,5 года.
Напомним, что перевозка пассажиров вне кабины транспортного средства запрещена (часть 2 статьи 12.23 КоАП РФ). За нарушение предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Автоинспекторы направят информацию о ДТП автошколу, где училась девушка, для принятия мер профилактики.
В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что 23 сентября в 22.10 водитель Hyundai Accent ехала по улице Свердлова. В какой-то момент ее друзья, находившиеся в машине и распивающие спиртное, попросили прокатить их на капоте и багажнике автомобиля. Девушка согласилась.
Когда машина ехала по прилегающей территории «ДК им. В.К. Костевича», 18-летний пассажир, находившийся на крышке багажника, упал. Его госпитализировали в Ирбитскую ЦГБ с черепно-мозговой травмой и кровоизлиянием.
За рулем Hyundai находилась местная жительница 2002 рождения с водительским стажем 1,5 года.
«Девушка освидетельствована на состояние опьянения – результат отрицательный. Для установления факта приема наркотических или запрещенных психотропных препаратов отправлен биологический материал на химико-токсикологическое исследование»,
– добавили в ГИБДД.
Напомним, что перевозка пассажиров вне кабины транспортного средства запрещена (часть 2 статьи 12.23 КоАП РФ). За нарушение предусмотрен штраф в размере 1000 рублей. Автоинспекторы направят информацию о ДТП автошколу, где училась девушка, для принятия мер профилактики.
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