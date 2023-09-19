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Состояние упавшей под поезд в метро екатеринбурженки остается тяжелым
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Состояние екатеринбурженки, которая упала под поезд в метро, остается тяжелым. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского Минздрава.
Напомним, что утром 18 сентября на станции метро «Проспект Космонавтов» под поезд упала беременная женщина. Вагон задел ей ногу и руку. Пострадавшую увезли в больницу и прооперировали.
Как заявили в Минздраве, сейчас состояние пациентки тяжелое, проводится интенсивная терапия в реанимации.
Напомним, что утром 18 сентября на станции метро «Проспект Космонавтов» под поезд упала беременная женщина. Вагон задел ей ногу и руку. Пострадавшую увезли в больницу и прооперировали.
Как заявили в Минздраве, сейчас состояние пациентки тяжелое, проводится интенсивная терапия в реанимации.
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