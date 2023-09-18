Возрастное ограничение 18+
Упавшая под поезд в метро Екатеринбурга женщина находится в тяжелом состоянии
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Женщина, упавшая под поезд в метро Екатеринбурга, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского Минздрава.
Напомним, что сегодня утром пассажирка упала под поезд в метро. Вагон задел женщине ногу и руку.
В Минздраве рассказали, что пострадавшую доставили в горбольницу №36 в тяжелом состоянии с сочетанными травмами.
Как пишет Е1.RU со ссылкой на маму пострадавшей, женщина находится на третьем месяце беременности. Родственники считают, что ей стало плохо на платформе, у нее закружилась голова, и она упала. У женщины есть 10-летний сын и муж.
Напомним, что сегодня утром пассажирка упала под поезд в метро. Вагон задел женщине ногу и руку.
В Минздраве рассказали, что пострадавшую доставили в горбольницу №36 в тяжелом состоянии с сочетанными травмами.
Как пишет Е1.RU со ссылкой на маму пострадавшей, женщина находится на третьем месяце беременности. Родственники считают, что ей стало плохо на платформе, у нее закружилась голова, и она упала. У женщины есть 10-летний сын и муж.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге закрыли метро из-за пассажирки, упавшей под поезд
18 сентября 2023
18 сентября 2023
Движение в метро Екатеринбурга восстановили
18 сентября 2023
18 сентября 2023
Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга заявил о желании построить две станции метро
15 сентября 2023
15 сентября 2023
Два автобуса столкнулись в центре Екатеринбурга
11 сентября 2023
11 сентября 2023