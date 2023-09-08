Возрастное ограничение 18+
В свердловских лесах вновь вспыхнули пожары
Фото: Вечерние ведомости
В лесах Свердловской области вновь вспыхнули лесные пожары. Как сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана», в области были зарегистрированы два природных пожара.
По данным лесопожарной на 16 сентября 02.00, на землях лесного фонда региона действовало два лесных пожара на площади восьми гектаров. Вчера сообщений о пожарах в лесах области не было.
Всего в России, по последней информации, действует 16 лесных пожаров на общей площади 78 гектаров.
Напомним, что в Свердловской области с 15 сентября отменили противопожарный режим.
По данным лесопожарной на 16 сентября 02.00, на землях лесного фонда региона действовало два лесных пожара на площади восьми гектаров. Вчера сообщений о пожарах в лесах области не было.
Всего в России, по последней информации, действует 16 лесных пожаров на общей площади 78 гектаров.
Напомним, что в Свердловской области с 15 сентября отменили противопожарный режим.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области снова горит лес
08 сентября 2023
08 сентября 2023
От взрыва газа в Ревде погиб домашний кот
11 сентября 2023
11 сентября 2023