Грузовик утонул в пруду в Первоуральске

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральском районе грузовик МАЗ съехал в пруд и утонул. Инцидент произошел около коллективного сада №44.Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, днем 11 сентября водитель грузовика МАЗ, по предварительным данным, не принял мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства, из-за чего машина съехала в водоем.К счастью, в результате ДТП люди не пострадали.Водитель пояснил автоинспекторам, что прибыл на погрузку к карьеру, поставил грузовик на ручник и ушел. Когда он вернулся обратно, то обнаружил, что машина утонула.Автоинспекторы составили в отношении водителя административный материал по части 1 статьи 12.19 КоАП РФ за нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства.Госавтоинспекция проводит проверку. Решается вопрос об эвакуации утонувшего грузовика.