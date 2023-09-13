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Грузовик утонул в пруду в Первоуральске
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Первоуральском районе грузовик МАЗ съехал в пруд и утонул. Инцидент произошел около коллективного сада №44.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, днем 11 сентября водитель грузовика МАЗ, по предварительным данным, не принял мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства, из-за чего машина съехала в водоем.
К счастью, в результате ДТП люди не пострадали.
Водитель пояснил автоинспекторам, что прибыл на погрузку к карьеру, поставил грузовик на ручник и ушел. Когда он вернулся обратно, то обнаружил, что машина утонула.
Автоинспекторы составили в отношении водителя административный материал по части 1 статьи 12.19 КоАП РФ за нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства.
Госавтоинспекция проводит проверку. Решается вопрос об эвакуации утонувшего грузовика.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, днем 11 сентября водитель грузовика МАЗ, по предварительным данным, не принял мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства, из-за чего машина съехала в водоем.
К счастью, в результате ДТП люди не пострадали.
Водитель пояснил автоинспекторам, что прибыл на погрузку к карьеру, поставил грузовик на ручник и ушел. Когда он вернулся обратно, то обнаружил, что машина утонула.
Автоинспекторы составили в отношении водителя административный материал по части 1 статьи 12.19 КоАП РФ за нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства.
Госавтоинспекция проводит проверку. Решается вопрос об эвакуации утонувшего грузовика.
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