В Качканаре девятиклассник умер, отравившись газом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Качканаре умер 16-летний мальчик. По предварительным данным, он надышался газом за гаражами.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, вечером 12 сентября подросток вмести с двумя знакомыми 2009 и 2010 годов рождения гулял возле гаражей в 10 микрорайоне Качканара. За гаражами на земле 16-летний парень нашел баллончик, предположительно, с газом.Впоследствии юноша потерял сознание. Прибывшие врачи скорой помощи после проведения реанимационных мероприятий констатировали смерть подростка.В СУ СКР по Свердловской области добавили, что о происшествии в правоохранительные органы сообщили очевидцы, которые увидели, что подростку стало плохо.Мальчик воспитывался в неполной семье, учился в девятом классе общеобразовательной школы. На учете в органах системы профилактики он не состоял.Следственный комитет и прокуратура проводят проверку. Для определения точной причины смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза.В свердловском главке МВД уточнили, что сотрудники полиции устанавливают тех подростков, которые были с девятиклассником в момент трагедии. Также выясняются обстоятельства, при которых газ, возможно, ставший причиной смерти, оказался в руках ребенка.