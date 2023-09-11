Шесть человек пострадали в ДТП на ЕКАД

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На 68-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги вчера столкнулись Renault Duster и Nissan Sunny. В ДТП пострадали шесть человек, в том числе ребенок.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» рассказали, что водитель Renault Duster ехал по ЕКАД со стороны Полевского тракта, при повороте в сторону поселка Медный не убедился в безопасности и столкнулся с Nissan Sunny.В результате ДТП пострадали водитель и три пассажира Nissan Sunny, а также два пассажира Renault Duster, в том числе 12-летний мальчик. Пострадавших доставили в больницы для оказания медицинской помощи.За рулем Renault Duster находился 48-летний мужчина со стажем вождения 31 год. Результаты медицинского освидетельствования показали, что он был трезв.