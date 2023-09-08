Иномарка и отечественный автомобиль «поцеловались» в Артёмовском

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Столкновение «лоб-в-лоб» произошло сегодня, 11 сентября, на территории города Артёмовский. В «страстном поцелуе» там слились иномарка и автомобиль отечественного производства.По информации, опубликованной изданием «Егоршинские вести», авария произошла после 10 часов утра на выезде с улицы Советской в сторону посёлка Буланаш. Водитель машины «Хонда Аккорд» собирался совершить обгон грузовой «ГАЗели», но когда начал совершать манёвр, обнаружил мчащуюся навстречу «Ладу Веста».Столкновения можно было избежать, но водители обеих машин предприняли одинаковые действия для этого: один выкручивал руль влево, и второй делал то же самое, а когда водитель «Хонды» пытался уйти вправо, это же сделал и владелец «Лады». В итоге машины всё же столкнулись, да с такой силой, что им предстоит серьёзнейший ремонт.Но всё могло кончиться и хуже. В данном же случае пострадали только машины. А вот люди в них отделались разве что испугом, да ушибами.