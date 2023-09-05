В Свердловской области снова горит лес

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области зафиксировали лесной пожар. Об этом сообщает Авиалесоохрана.По данным на 00.00 8 сентября, в регионе действует один природный пожар на площади менее одного гектара.Всего в России на данный момент зафиксированы шесть лесных пожаров общей площадью 1 994 гектара.