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В Свердловской области снова горит лес
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области зафиксировали лесной пожар. Об этом сообщает Авиалесоохрана.
По данным на 00.00 8 сентября, в регионе действует один природный пожар на площади менее одного гектара.
Всего в России на данный момент зафиксированы шесть лесных пожаров общей площадью 1 994 гектара.
По данным на 00.00 8 сентября, в регионе действует один природный пожар на площади менее одного гектара.
Всего в России на данный момент зафиксированы шесть лесных пожаров общей площадью 1 994 гектара.
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