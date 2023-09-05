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В Екатеринбурге ищут пропавшую 22-летнюю девушку
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропала 22-летняя Махфузахон Абдумавлоновна Исмоилова. Она вышла из дома 2 сентября и до сих пор не вернулась.
Как сообщает Е1.RU, на всякий случай родственники проверили уже больницы и морги. Похожей девушки нигде нет.
Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы.
На момент пропажи она была одета в зеленую накидку, черную водолазку, черные брюки и бежевые кроссовки. С собой девушка взяла рюкзак.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении девушки, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Как сообщает Е1.RU, на всякий случай родственники проверили уже больницы и морги. Похожей девушки нигде нет.
Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы.
На момент пропажи она была одета в зеленую накидку, черную водолазку, черные брюки и бежевые кроссовки. С собой девушка взяла рюкзак.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении девушки, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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