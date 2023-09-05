Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге ищут пропавшую 22-летнюю девушку

12.19 Четверг, 7 сентября 2023
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропала 22-летняя Махфузахон Абдумавлоновна Исмоилова. Она вышла из дома 2 сентября и до сих пор не вернулась.

Как сообщает Е1.RU, на всякий случай родственники проверили уже больницы и морги. Похожей девушки нигде нет.

Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные волосы.

На момент пропажи она была одета в зеленую накидку, черную водолазку, черные брюки и бежевые кроссовки. С собой девушка взяла рюкзак.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении девушки, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге пропала 16-летняя девочка
05 сентября 2023
В Екатеринбурге две недели ищут пропавшего парня, нуждающегося в медицинской помощи
04 сентября 2023
В свердловском поселке Исеть ищут 71-летнего мужчину
01 сентября 2023
Из колонии ФКУ КП-45 под Камышловом сбежал осужденный
03 сентября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Юрист поставил под сомнение объективность экспертизы бассейна на крыше «Высоцкого»

Возникают вопросы и из-за отсутствия мер прокурорского реагирования на работу несанкционированного бассейна
Карта выборов в гордуму Екатеринбурга-2023
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:26 Организаторы «Майской прогулки» в Екатеринбурге изменили место старта
13:51 Прожиточный минимум в Свердловской области увеличат на 7%
13:25 Свердловский облсуд оставил обвиняемую в убийстве шестилетнего Далера в СИЗО
13:05 «Вечерние ведомости» оштрафовали на 245 тысяч рублей за новости в телеграм-канале
12:19 В Екатеринбурге ищут пропавшую 22-летнюю девушку
11:48 Судья в Екатеринбурге запретил вести съемку заседания над «Вечерними ведомостями»
11:21 Девочка из Екатеринбурга, впавшая в кому после купания в Сочи, умерла
10:57 Власти Екатеринбурга обещают открыть школу на Уктусе в 2024 году
10:20 В Большом Истоке КАМАЗ сбил 11-летнего велосипедиста
09:53 Огромные пробки образовались на Пермском тракте на подъезде к Екатеринбургу
09:22 В Свердловской области потеплеет до 22°С
21:10 Вздремнувший на печах для кремации екатеринбуржец пострадал в Питере
20:22 Семь медалей завоевали на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту свердловчане
19:47 Экскаватор задавил две легковые машины на одной из улиц Верхней Пышмы
18:58 Свердловское минприроды не дало «добро» мусорному полигону под Берёзовским
18:20 Тракторист погиб на загородной дороге неподалёку от Серова
17:50 Международный кинофестиваль «Одна шестая» пройдет в Екатеринбурге
17:23 При взрыве газового баллона в многоэтажке в Екатеринбурге пострадал человек
16:58 Ярмарки на главной площади Екатеринбурга будут проводить раз в две недели
16:26 Средняя зарплата свердловчан за год увеличилась на 16,2%
15:54 Мэрия Карпинска выплатила компенсацию пострадавшему от нападения собаки ребенку
15:22 Жителей Екатеринбурга напугали звуки стрельбы
14:50 С выборов в гордуму Екатеринбурга снялся еще один кандидат от КПРФ
14:21 В ДТП на трассе в Свердловской области погиб человек
13:57 Кировской районный суд Екатеринбурга заявил о неисправности базы данных
13:28 Выпускники вузов в Екатеринбурге оценили трудности поиска работы на 6,9 балла
Все новости Свердловской области
13:47 Под Выборгом грузовик въехал в группу велосипедистов, есть погибшие
11:57 Главного редактора хакасского СМИ приговорили к 5,5 годам колонии по делу о «фейках» про ВС РФ
16:55 СК: в Нижегородской области пациентам с онкологией вводили физраствор вместо лекарств
12:26 На Камчатке из-за нехватки запчастей остановили эксплуатацию чешских самолетов
12:04 На севере Казахстана вспышка сибирской язвы, госпитализированы 15 человек
17:03 СМИ: в Красноярске уволили заведующую детсадом после публикации откровенных фотографий
16:02 Житель ЯНАО, устроивший стрельбу при выселении из дома, скончался в больнице
15:35 Пассажирский Airbus экстренно сел в «Шереметьево» из-за проблем с двигателем
15:02 В Уфе возле 24-этажного жилого дома обвалился грунт и образовалась трещина
13:57 МВД: в Махачкале произошла массовая драка школьников со стрельбой
18:20 В Нальчике полицейского заподозрили в склонении к потреблению наркотиков
17:50 83% россиян считают нужным курс начальной военной подготовки в школах
17:08 Генерал Нгема принес присягу в качестве президента Габона после военного мятежа
16:22 Депутат ГД раскритиковал позицию Минкульта по фильмам «Барби» и «Оппенгеймер»
15:41 Во Владимирской области ищут водителя, который наехал на полицейского
15:07 В Красноярске пятилетний ребенок сбежал из детсада, возбуждено уголовное дело
14:24 Половина россиян поддерживает государственное регулирование абортов
16:55 В Варшаве учителя вышли на протест с требованием повысить зарплаты
14:18 В Красноярске 18 человек получили повестки в военкомат после полицейского рейда на рынках
13:41 В Грузии правящая партия объявила о процедуре импичмента президента
12:57 Курская АЭС после удара БПЛА по Курчатову работает в штатном режиме
12:23 В Коми в жилой пятиэтажке взорвался газ, есть пострадавшая
12:01 Кандидат на пост главы Хакасии попал в реанимацию в тяжелом состоянии
11:22 Губернатор Старовойт сообщил об атаке БПЛА в Курчатове, где расположена АЭС
18:27 В Бурятии пожарные пожаловались правительству РФ на низкие зарплаты
17:31 В нижегородской школе объяснили, зачем первоклассникам выдали камуфляж
Все новости России и мира
14:26 Организаторы «Майской прогулки» в Екатеринбурге изменили место старта
14:09 Росреестр Прикамья рассказал о шести способах стать собственником недвижимости
14:02 Программа учёных ПНИПУ повысит герметичность и долговечность нефтегазовых скважин
13:51 Прожиточный минимум в Свердловской области увеличат на 7%
13:25 Свердловский облсуд оставил обвиняемую в убийстве шестилетнего Далера в СИЗО
13:05 «Вечерние ведомости» оштрафовали на 245 тысяч рублей за новости в телеграм-канале
12:19 В Екатеринбурге ищут пропавшую 22-летнюю девушку
11:48 Судья в Екатеринбурге запретил вести съемку заседания над «Вечерними ведомостями»
11:21 Судебные приставы принудительно госпитализировали жителя Чусового, представляющего опасность для окружающих
11:21 Девочка из Екатеринбурга, впавшая в кому после купания в Сочи, умерла
10:57 Власти Екатеринбурга обещают открыть школу на Уктусе в 2024 году
10:20 В Большом Истоке КАМАЗ сбил 11-летнего велосипедиста
09:53 Огромные пробки образовались на Пермском тракте на подъезде к Екатеринбургу
09:22 В Свердловской области потеплеет до 22°С
21:10 Вздремнувший на печах для кремации екатеринбуржец пострадал в Питере
20:22 Семь медалей завоевали на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту свердловчане
19:47 Экскаватор задавил две легковые машины на одной из улиц Верхней Пышмы
18:58 Свердловское минприроды не дало «добро» мусорному полигону под Берёзовским
18:20 Тракторист погиб на загородной дороге неподалёку от Серова
17:50 Международный кинофестиваль «Одна шестая» пройдет в Екатеринбурге
17:23 При взрыве газового баллона в многоэтажке в Екатеринбурге пострадал человек
16:58 Ярмарки на главной площади Екатеринбурга будут проводить раз в две недели
16:26 Средняя зарплата свердловчан за год увеличилась на 16,2%
15:54 Мэрия Карпинска выплатила компенсацию пострадавшему от нападения собаки ребенку
15:22 Жителей Екатеринбурга напугали звуки стрельбы
14:50 С выборов в гордуму Екатеринбурга снялся еще один кандидат от КПРФ
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK