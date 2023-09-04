Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге пассажир автобуса ударил подростка и сломал его наушники
Фото: Вечерние ведомости
В автобусе в Екатеринбурге мужчина ударил подростка и сломал его наушники. Конфликт произошел вечером 4 сентября.
В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что мужчина поссорился с 15-летним подростком. По предварительным данным, он ударил парня, а также повредил принадлежащие пострадавшему наушники.
Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга организовал проведение процессуальной проверки. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что мужчина поссорился с 15-летним подростком. По предварительным данным, он ударил парня, а также повредил принадлежащие пострадавшему наушники.
Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга организовал проведение процессуальной проверки. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Стая бродячих собак напала на ребенка в Екатеринбурге
04 сентября 2023
04 сентября 2023
СК начал проверку после наезда курьера на электросамокате на ребенка в Екатеринбурге
28 августа 2023
28 августа 2023