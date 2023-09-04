В Екатеринбурге пассажир автобуса ударил подростка и сломал его наушники

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В автобусе в Екатеринбурге мужчина ударил подростка и сломал его наушники. Конфликт произошел вечером 4 сентября.В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что мужчина поссорился с 15-летним подростком. По предварительным данным, он ударил парня, а также повредил принадлежащие пострадавшему наушники.Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга организовал проведение процессуальной проверки. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.