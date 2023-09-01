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В Екатеринбурге 17-летняя девушка села за руль и устроила ДТП
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Минувшей ночью, в 04.37, в Екатеринбурге на улице Дагестанская, 41/3 «ВАЗ 2109» въехал в столб. В результате аварии пострадали три человека, среди которых несовершеннолетние водитель и один пассажир.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в городском ГИБДД, за рулем была 17-летняя девушка, не имеющая водительских прав. Неопытная водительница не справилась с управлением и влетела в столб, из-за чего пострадали ее знакомые-пассажиры 22 и 17 лет и она сама. Троицу с различными травмами доставили в больницу.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в городском ГИБДД, за рулем была 17-летняя девушка, не имеющая водительских прав. Неопытная водительница не справилась с управлением и влетела в столб, из-за чего пострадали ее знакомые-пассажиры 22 и 17 лет и она сама. Троицу с различными травмами доставили в больницу.
«Госавтоинспекция призывает родителей и иных законных представителей не допускать и пресекать попытки детей управлять транспортными средствами, в том числе необходимо исключить возможность доступа к ключам от автомашин, мотоциклов и других транспортных средств»,
– подчеркнули в пресс-группе.
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
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