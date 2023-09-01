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В Каменске-Уральском в День знаний умер школьник
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском в День знаний, 1 сентября, умер школьник. Сообщается, что мальчик в компании своих сверстников, предположительно, вдыхал газ из зажигалки.
Как рассказала порталу KU66.RU местная жительница, это произошло около 17.00 у дома №6 по улице 2-й Проезд. В определенный момент одному школьнику стало плохо. По словам женщины, мальчики часто увлекались подобным занятием, но в этот раз оно закончилось трагедией. Очевидцы вызвали скорую, но спасти подростка не удалось. По некоторым данным, рядом с юношей в этот момент была его мама.
Вдыхание газовой смеси для зажигалок опасно для здоровья, так как способствует уменьшению поступаемого кислорода в легкие. В результате мозг начинает страдать от гипоксии. Даже однократное вдыхание токсичного газа может привести к смерти от остановки дыхания и отека головного мозга.
В полиции и СК инцидент еще не прокомментировали.
Как рассказала порталу KU66.RU местная жительница, это произошло около 17.00 у дома №6 по улице 2-й Проезд. В определенный момент одному школьнику стало плохо. По словам женщины, мальчики часто увлекались подобным занятием, но в этот раз оно закончилось трагедией. Очевидцы вызвали скорую, но спасти подростка не удалось. По некоторым данным, рядом с юношей в этот момент была его мама.
Вдыхание газовой смеси для зажигалок опасно для здоровья, так как способствует уменьшению поступаемого кислорода в легкие. В результате мозг начинает страдать от гипоксии. Даже однократное вдыхание токсичного газа может привести к смерти от остановки дыхания и отека головного мозга.
В полиции и СК инцидент еще не прокомментировали.
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