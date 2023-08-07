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После обрушения трубы на заводе в Краснотурьинске возбуждено уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за обрушения 120-метровой трубы на Богословском алюминиевом заводе. Труба упала на трех рабочих, один из них погиб.
Напомним, что днем 7 августа в Краснотурьинске при выполнении на территории бывшего неэксплуатируемого цеха промышленного предприятия работ по демонтажу вытяжной трубы произошло ее обрушение. В результате пострадали трое альпинистов. Двоих доставили в больницу с различными травмами, третий погиб под завалами.
Следственный отдел по Краснотурьинску возбудил уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека).
Напомним, что днем 7 августа в Краснотурьинске при выполнении на территории бывшего неэксплуатируемого цеха промышленного предприятия работ по демонтажу вытяжной трубы произошло ее обрушение. В результате пострадали трое альпинистов. Двоих доставили в больницу с различными травмами, третий погиб под завалами.
Следственный отдел по Краснотурьинску возбудил уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека).
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Оказавшийся под завалами в Краснотурьинске альпинист погиб
07 августа 2023
07 августа 2023