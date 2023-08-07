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Оказавшийся под завалами в Краснотурьинске альпинист погиб
Фото: прокуратура Свердловской области
Стало известно о гибели альпиниста из Санкт-Петербурга, на которого обрушилась старая цеховая труба на территории Богословского алюминиевого завода. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения Свердловской области сообщает городской портал E1.
Вместе с двумя своими коллегами погибший работал сегодня над демонтажом заводских строений, в частности, они подготавливали к сносу башню, которая в итоге самопроизвольно обрушилась. Мужчина, которого по имеющимся сведениям, звали Марк Новиков, единственный из троицы, кто оказался под обломками башни. Остальных двоих с травмами различной степени тяжести госпитализировали, а до третьего альпиниста на протяжении нескольких часов не могли добраться через груды обломков.
Уже в изначальных сводках с места ЧП был тревожный момент — сообщалось, что засыпанный альпинист не подаёт никаких сигналов. Но надежда оставалась до последнего момента (человек мог быть, например, без сознания). Увы, чуда не произошло. Когда спасатели пробились через руины к Новикову, выяснилось, что он мёртв.
Вместе с двумя своими коллегами погибший работал сегодня над демонтажом заводских строений, в частности, они подготавливали к сносу башню, которая в итоге самопроизвольно обрушилась. Мужчина, которого по имеющимся сведениям, звали Марк Новиков, единственный из троицы, кто оказался под обломками башни. Остальных двоих с травмами различной степени тяжести госпитализировали, а до третьего альпиниста на протяжении нескольких часов не могли добраться через груды обломков.
Уже в изначальных сводках с места ЧП был тревожный момент — сообщалось, что засыпанный альпинист не подаёт никаких сигналов. Но надежда оставалась до последнего момента (человек мог быть, например, без сознания). Увы, чуда не произошло. Когда спасатели пробились через руины к Новикову, выяснилось, что он мёртв.
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