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Три человека пострадали при обрушении трубы на заводе в Краснотурьинске

17.27 Понедельник, 7 августа 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске на Богословском алюминиевом заводе обрушилась 120-метровая труба. Пострадали три человека.

Как сообщает близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола», на трех человек во время демонтажа обрушилась труба в неэксплуатируемом электролитном цехе. Одного пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести, второй находится на месте происшествия на верху остова трубы.

Третий пострадавший еще находится под завалами. Он не подает признаков жизни. По данным «Не для протокола», на месте идет эвакуация.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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09:55 Самыми дефицитными специалистами в Свердловской области стали повара, фармацевты и врачи
09:21 В массовом ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург пострадала женщина
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