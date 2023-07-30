Три человека пострадали при обрушении трубы на заводе в Краснотурьинске

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Краснотурьинске на Богословском алюминиевом заводе обрушилась 120-метровая труба. Пострадали три человека.Как сообщает близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола», на трех человек во время демонтажа обрушилась труба в неэксплуатируемом электролитном цехе. Одного пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести, второй находится на месте происшествия на верху остова трубы.Третий пострадавший еще находится под завалами. Он не подает признаков жизни. По данным «Не для протокола», на месте идет эвакуация.