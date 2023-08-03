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В Екатеринбурге после ливня затопило подъезд к травмпункту в Пионерском
Фото: читательница «Вечерних ведомостей»
После сегодняшнего ливня в Екатеринбурге затопило несколько районов в города. В том числе под воду ушел подъезд к травмпункту возле центральной городской больницы №7 в Пионерском районе.
Видео с «морем» возле пункта неотложной помощи на улице Вилонова поделилась читательница «Вечерних ведомостей».
Видео с «морем» возле пункта неотложной помощи на улице Вилонова поделилась читательница «Вечерних ведомостей».
«У нас на Пионерском море!»,
– восторгается неунывающая горожанка.
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В Екатеринбурге восстановили движение под мостом на Щербакова
03 августа 2023
03 августа 2023