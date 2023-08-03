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СК проводит проверку из-за смерти отца «брошенной» на Эльмаше девочки
Фото: Вечерние ведомости
Следственный комитет организовал проверку после обнаружения тела отца пятилетней девочки, которую нашли на Эльмаше в Екатеринбурге.
Напомним, что вечером 2 августа одинокую маленькую девочку заметили на детской площадке на улице Баумана. Соня объяснила, что там ее оставил папа, а сам отлучился куда-то по делам. Тело отца девочки нашли неподалеку вчера вечером. Одна из версий его гибели – передозировка наркотиками.
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти мужчины. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Тело мужчины направили на экспертизу в целях установления давности и точной причины смерти. По предварительным данным, признаков криминальной смерти нет.
В СУ СКР по Свердловской области добавили, что найденная пятилетняя девочка сейчас находится вне опасности. Состояние ее здоровья оценивается как удовлетворительное. Ранее семья не состояла на учете в ПДН Екатеринбурга.
Напомним, что вечером 2 августа одинокую маленькую девочку заметили на детской площадке на улице Баумана. Соня объяснила, что там ее оставил папа, а сам отлучился куда-то по делам. Тело отца девочки нашли неподалеку вчера вечером. Одна из версий его гибели – передозировка наркотиками.
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти мужчины. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Тело мужчины направили на экспертизу в целях установления давности и точной причины смерти. По предварительным данным, признаков криминальной смерти нет.
В СУ СКР по Свердловской области добавили, что найденная пятилетняя девочка сейчас находится вне опасности. Состояние ее здоровья оценивается как удовлетворительное. Ранее семья не состояла на учете в ПДН Екатеринбурга.
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