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На улице в Екатеринбурге нашли оставленную отцом пятилетнюю девочку
Фото: УМВД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге ищут родителей пятилетней девочки, которую отец оставил одну гулять на детской площадке на улице Баумана вчера, 2 августа.
Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что девочка при опросе сотрудников полиции из подразделения по делам несовершеннолетних ОП №14 рассказала, что ее зовут Соня, ей пять лет. Где она живет, малышка ответить не смогла.
Сейчас полиция устанавливают личность отца девочки, а также ее мамы. Инспекторы ПДН опрашивают жителей микрорайона, где нашли Соню. По городу распространяются ориентировки.
Приметы девочки: на вид 5-6 лет, рост 128 см, длинные светло-русые волосы, голубые глаза, в ушах серьги «цветочек».
Всех, кто знает что-либо о найденной девочке или ее родителях, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-14.
Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что девочка при опросе сотрудников полиции из подразделения по делам несовершеннолетних ОП №14 рассказала, что ее зовут Соня, ей пять лет. Где она живет, малышка ответить не смогла.
«В ходе разбирательства представители МВД установили, что в тот день она с отцом поехала кататься на велосипеде. Через некоторое время мужчина оставил ее одну гулять на площадке, сообщив, что скоро вернется за ней, но не вернулся. На время поиска родителей Соню поместили в детский приют»,
– рассказал полковник Горелых.
Сейчас полиция устанавливают личность отца девочки, а также ее мамы. Инспекторы ПДН опрашивают жителей микрорайона, где нашли Соню. По городу распространяются ориентировки.
Приметы девочки: на вид 5-6 лет, рост 128 см, длинные светло-русые волосы, голубые глаза, в ушах серьги «цветочек».
Всех, кто знает что-либо о найденной девочке или ее родителях, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-14.
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