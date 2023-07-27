На улице в Екатеринбурге нашли оставленную отцом пятилетнюю девочку





– рассказал полковник Горелых. «В ходе разбирательства представители МВД установили, что в тот день она с отцом поехала кататься на велосипеде. Через некоторое время мужчина оставил ее одну гулять на площадке, сообщив, что скоро вернется за ней, но не вернулся. На время поиска родителей Соню поместили в детский приют»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут родителей пятилетней девочки, которую отец оставил одну гулять на детской площадке на улице Баумана вчера, 2 августа.Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что девочка при опросе сотрудников полиции из подразделения по делам несовершеннолетних ОП №14 рассказала, что ее зовут Соня, ей пять лет. Где она живет, малышка ответить не смогла.Сейчас полиция устанавливают личность отца девочки, а также ее мамы. Инспекторы ПДН опрашивают жителей микрорайона, где нашли Соню. По городу распространяются ориентировки.Приметы девочки: на вид 5-6 лет, рост 128 см, длинные светло-русые волосы, голубые глаза, в ушах серьги «цветочек».Всех, кто знает что-либо о найденной девочке или ее родителях, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-14.