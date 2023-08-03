Отец «брошенной» на Эльмаше девочки найден мёртвым

«По одной из отрабатываемых полицией версий, возможной причиной смерти могло быть злоупотребление опасными веществами. Точный ответ на вопрос, что случилось, даст специальное исследование», — комментирует начальник пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости