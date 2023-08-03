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Отец «брошенной» на Эльмаше девочки найден мёртвым
Фото предоставил Валерий Горелых
Стала понятна причина, по которой отец пятилетней Сони так и не вернулся за дочкой на детскую площадку, где просил его подождать. Всё то время, пока полиция пыталась отыскать родителей девочки, он был мёртв.
Мужчину нашли сегодня вечером, без признаков жизни. Признаков насильственной смерти — следов волочения или борьбы — нет, а учитывая прошлое покойника, первой версией его гибели стала передозировка наркотиками. Дело в том, что ранее, ещё до рождения Сони, его ловили на причастности к незаконному обороту наркотических веществ. Тогда его в качестве наказания лишили свободы. Наказание он отбывал в городе Касли Челябинской области, а освободился в 2014 году.
Как уже сообщалось, маму и бабушку Сони нашли ещё сегодня днём. Но пока девочку им не отдают — хотят сперва проверить, в надлежащих ли условиях она воспитывается. На время проверки Соню оставили в детском соцучреждении.
Напомним, одинокую маленькую девочку заметили на детской площадке на улице Баумана вчера вечером. Соня объяснила, что там её оставил папа, а сам отлучился куда-то по делам.
Мужчину нашли сегодня вечером, без признаков жизни. Признаков насильственной смерти — следов волочения или борьбы — нет, а учитывая прошлое покойника, первой версией его гибели стала передозировка наркотиками. Дело в том, что ранее, ещё до рождения Сони, его ловили на причастности к незаконному обороту наркотических веществ. Тогда его в качестве наказания лишили свободы. Наказание он отбывал в городе Касли Челябинской области, а освободился в 2014 году.
«По одной из отрабатываемых полицией версий, возможной причиной смерти могло быть злоупотребление опасными веществами. Точный ответ на вопрос, что случилось, даст специальное исследование», — комментирует начальник пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Как уже сообщалось, маму и бабушку Сони нашли ещё сегодня днём. Но пока девочку им не отдают — хотят сперва проверить, в надлежащих ли условиях она воспитывается. На время проверки Соню оставили в детском соцучреждении.
Напомним, одинокую маленькую девочку заметили на детской площадке на улице Баумана вчера вечером. Соня объяснила, что там её оставил папа, а сам отлучился куда-то по делам.
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