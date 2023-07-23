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Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 27 гектаров

12.28 Воскресенье, 30 июля 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла с трех до 27 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

«По данным на 30 июля 02.00, в регионе действовало шесть пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 27 гектаров»,

– говорится в сообщении лесопожарной службы.


Вчера в «Авиалесоохране» сообщали о двух пожарах.

Напомним, что в свердловских лесах был отменен режим ЧС.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:03 У свердловского министерства по управлению госимуществом появятся новые полномочия
12:38 Ко дню 300-летия Екатеринбурга в центре хотят установить арку в виде сердца
11:45 В Свердловской области действуют два лесных пожара
11:12 Каждый пятый уралец сталкивался с сексуализированными домогательствами на работе
10:21 Пожар на площади 278 квадратов произошел в свердловском поселке
09:34 В Нижнем Тагиле ищут потерпевших от рук продавцов порошковых огнетушителей
21:01 Убивший соседа екатеринбургский меломан отправится на долгий срок в колонию
20:37 Глава Тавдинского округа пообещал решить проблему гудронных «ловушек»
20:13 Нижнетагильский «Водоканал» поймали на нарушениях
19:43 Безответственные посетители погубили павлина из Екатеринбургского зоопарка
18:59 Иномарка с прицепом перевернулась под Дегтярском
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