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Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 27 гектаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла с трех до 27 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
Вчера в «Авиалесоохране» сообщали о двух пожарах.
Напомним, что в свердловских лесах был отменен режим ЧС.
«По данным на 30 июля 02.00, в регионе действовало шесть пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, 27 гектаров»,
– говорится в сообщении лесопожарной службы.
Вчера в «Авиалесоохране» сообщали о двух пожарах.
Напомним, что в свердловских лесах был отменен режим ЧС.
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