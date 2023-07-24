В лесах Свердловской области отменили режим ЧС

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Свердловской области отменили режим ЧС в лесах. В департаменте информполитики заявили, что режим ЧС позволило отменить улучшение ситуации с лесными пожарам.Сейчас в регионе действует только один лесной пожар – в Невьянском районе. Пожар локализован на площади двух гектаров и не распространяется. Возгорание тушат девять сотрудников лесоохраны, задействовано четыре единицы спецтехники.Добавим, что в Свердловской области продолжает действовать противопожарный режим. В выходные дни в регионе будут работать контрольные патрульные группы, контролирующие соблюдение режима.Напомним, что запрещается использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, солому и прочие пожнивные остатки, а также проводить пожароопасные работы. Нельзя проводить строительные и производственные огневые работы, такие как сварка, запуск фейерверков и фаер-шоу. Запрещается разводить костер и пользоваться мобильным мангалом даже на собственной даче или садовом участке.