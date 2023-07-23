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В Свердловской области действуют два лесных пожара
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По последним данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 29 июля 02.00, в Свердловской области действовало два пожара на площади трех гектаров.
Напомним, ранее лесопожарная служба сообщала о двух пожарах на площади двух гектар. Кроме этого, накануне в свердловских лесах был отменен режим ЧС.
«Два пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем, три гектара»,
– говорится в сообщении «Авиалесоохраны».
Напомним, ранее лесопожарная служба сообщала о двух пожарах на площади двух гектар. Кроме этого, накануне в свердловских лесах был отменен режим ЧС.
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