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Найдена пропавшая в Белоярском районе девочка
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
Завершены поиски пропавшей в Верхнем Дуброво 11-летней девочки. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Напомним, что 11-летняя Софья пропала вчера, 23 июля. В ее поисках участвовали волонтеры поискового отряда и сотрудники полиции. Сегодня девочку нашли.
Напомним, что 11-летняя Софья пропала вчера, 23 июля. В ее поисках участвовали волонтеры поискового отряда и сотрудники полиции. Сегодня девочку нашли.
«Найдена, жива! Огромное спасибо всем за помощь в поиске!»
– сообщили в «Прорыве».
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