В Белоярском районе ищут пропавшую 11-летнюю девочку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Верхнем Дуброво Белоярского района пропала 11-летняя Софья Богатырева. Ее местонахождение неизвестно с 23 июля.Приметы: рост 146 см, среднее телосложение, серые глаза, русые волосы, заплетены в косичку. На левой ноге есть родимое пятно.На момент пропажи девочка была одета в разноцветную футболку, короткие разноцветные шорты, розовые кроссовки и джинсовую кепку.Розыском пропавшей занимаются МО МВД России «Заречный» и поисковый отряд «Прорыв». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Софьи Богатыревой, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 772-10-59 (полиция) и 8 (900) 048-49-03 (старший координатор Максим, «Прорыв»).