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В Свердловской области продолжают гореть 1,5 тысячи гектаров леса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки общая площадь пожаров в Свердловской области никак не изменилась. По данным «Авиалесоохраны», в регионе продолжают гореть 1,5 тысячи гектаров леса.
Точно такие же данные о ситуации в регионе передавала пресс-служба «Авиалесоохраны» вчера, 21 июля.
Напомним, синоптики обещали в Свердловской области дождливые выходные, что может помочь в борьбе со стихией.
«На 22 июля 02.00 действовало два пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 1 510 гектаров»,
– говорится в сообщении лесопожарной службы.
Точно такие же данные о ситуации в регионе передавала пресс-служба «Авиалесоохраны» вчера, 21 июля.
Напомним, синоптики обещали в Свердловской области дождливые выходные, что может помочь в борьбе со стихией.
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