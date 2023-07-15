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В Свердловской области продолжают гореть 1,5 тысячи гектаров леса

11.34 Суббота, 22 июля 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки общая площадь пожаров в Свердловской области никак не изменилась. По данным «Авиалесоохраны», в регионе продолжают гореть 1,5 тысячи гектаров леса.

«На 22 июля 02.00 действовало два пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 1 510 гектаров»,

– говорится в сообщении лесопожарной службы.


Точно такие же данные о ситуации в регионе передавала пресс-служба «Авиалесоохраны» вчера, 21 июля.

Напомним, синоптики обещали в Свердловской области дождливые выходные, что может помочь в борьбе со стихией.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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