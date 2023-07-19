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Синоптики пообещали свердловчанам теплые, но дождливые выходные
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На выходных в Свердловской области и Екатеринбурге будет тепло. Температура воздуха днем будет в районе 23°С. При этом снова ожидаются дожди и грозы.
В субботу, 22 июля, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 10…15°С, днем 20…25°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 5-10 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ночью 13…15°С, днем 21…23°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 23 июля, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 10…15°С, днем 19…24°С. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 13…15°С, днем 21…23°С. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 22 июля, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 10…15°С, днем 20…25°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 5-10 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ночью 13…15°С, днем 21…23°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек.
В воскресенье, 23 июля, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ночью 10…15°С, днем 19…24°С. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/сек, при грозе порывы до 15 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 13…15°С, днем 21…23°С. Ветер юго-западный со скоростью 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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