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Площадь лесных пожаров сократилась в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области потушили один из трех действующих природных пожаров. Ликвидирован пожар в Верхнепышминском районе.
По данным Авиалесоохраны, сейчас в регионе действует два лесных пожара на площади 1 510 гектаров.
В департаменте информполитики области рассказали, что сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС и арендаторы лесных участков потушили лесной пожар в Верхнепышминском районе площадью 845 гектаров. Локализованы возгорания в Невьянском и Кировградском районах.
С огнем борются 136 человек. Задействовано 23 единицы спецтехники.
По данным Авиалесоохраны, сейчас в регионе действует два лесных пожара на площади 1 510 гектаров.
В департаменте информполитики области рассказали, что сотрудники Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС и арендаторы лесных участков потушили лесной пожар в Верхнепышминском районе площадью 845 гектаров. Локализованы возгорания в Невьянском и Кировградском районах.
С огнем борются 136 человек. Задействовано 23 единицы спецтехники.
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