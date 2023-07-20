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СК проводит в Екатеринбурге проверки из-за двух ДТП с электросамокатами
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет проводит в Екатеринбурге проверки в связи с двумя авариями с участием электросамокатов. В ДТП пострадали два ребенка.
Напомним, что вчера в Екатеринбурге произошло два ДТП с самокатчиками. На улице Инженерной 17-летний подросток на арендованном электросамокате сбил пятилетнего мальчика. Вторая авария произошла на улице Белореченской – самокатчик сбил пятилетнюю девочку. Пострадавших детей доставили в больницу с ушибами головы.
Старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что по данным фактам следственными отделами по Чкаловскому и Верх-Исетскому районам Екатеринбурга организовано проведение процессуальных проверок. Будут установлены все обстоятельства происшествий.
Напомним, что вчера в Екатеринбурге произошло два ДТП с самокатчиками. На улице Инженерной 17-летний подросток на арендованном электросамокате сбил пятилетнего мальчика. Вторая авария произошла на улице Белореченской – самокатчик сбил пятилетнюю девочку. Пострадавших детей доставили в больницу с ушибами головы.
Старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что по данным фактам следственными отделами по Чкаловскому и Верх-Исетскому районам Екатеринбурга организовано проведение процессуальных проверок. Будут установлены все обстоятельства происшествий.
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Автомобиль сбил самокатчика в Екатеринбурге
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14 июля 2023