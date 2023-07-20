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Пятилетняя девочка получила ушибы головы в ДТП с самокатчиком в Екатеринбурге
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Вчера, 19 июля, в Екатеринбурге водитель кикшерингового электросамоката на улице Белореченской сбил пятилетнюю девочку.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, самокатчик ехал по тротуару на улице Белореченской со стороны Встречного переулка в сторону Волгоградской и на перекрестке Белореченская – Шаумяна сбил девочку.
В результате ДТП пятилетняя девочка получила ушибы головы. Ее доставили в больницу.
Напомним, что вчера произошло еще одно ДТП с участием электросамоката. 17-летний подросток на арендованном самокате сбил пятилетнего мальчика на улице Инженерной.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, самокатчик ехал по тротуару на улице Белореченской со стороны Встречного переулка в сторону Волгоградской и на перекрестке Белореченская – Шаумяна сбил девочку.
В результате ДТП пятилетняя девочка получила ушибы головы. Ее доставили в больницу.
Напомним, что вчера произошло еще одно ДТП с участием электросамоката. 17-летний подросток на арендованном самокате сбил пятилетнего мальчика на улице Инженерной.
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