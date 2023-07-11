В Екатеринбурге подросток на каршеринговом электросамокате сбил ребенка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 17-летний подросток на каршеринговом электросамокате сбил пятилетнего мальчика. ДТП произошло вчера на улице Инженерной.По предварительным данным, подросток на электросамокате ехал по пешеходной аллее по улице Инженерной со стороны Грибоедова в сторону Альпинистов и сбил мальчика, который шел во встречном направлении.В результате ДТП пятилетнего мальчика доставили в больницу с ушибом головы.В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что ранее 17-летний подросток, управлявший электросамокатом, не привлекался к административной ответственности.