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В Екатеринбурге подросток на каршеринговом электросамокате сбил ребенка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 17-летний подросток на каршеринговом электросамокате сбил пятилетнего мальчика. ДТП произошло вчера на улице Инженерной.
По предварительным данным, подросток на электросамокате ехал по пешеходной аллее по улице Инженерной со стороны Грибоедова в сторону Альпинистов и сбил мальчика, который шел во встречном направлении.
В результате ДТП пятилетнего мальчика доставили в больницу с ушибом головы.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что ранее 17-летний подросток, управлявший электросамокатом, не привлекался к административной ответственности.
По предварительным данным, подросток на электросамокате ехал по пешеходной аллее по улице Инженерной со стороны Грибоедова в сторону Альпинистов и сбил мальчика, который шел во встречном направлении.
В результате ДТП пятилетнего мальчика доставили в больницу с ушибом головы.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга «Вечерним ведомостям» сообщили, что ранее 17-летний подросток, управлявший электросамокатом, не привлекался к административной ответственности.
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