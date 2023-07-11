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В Свердловской области горит 2 404 гектара леса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области зафиксировано 27 лесных пожаров. Об этом сообщает Авиалесоохрана.
По данным на 00.00 14 июля, в регионе действуют 27 природных пожаров на площади 2 404 гектаров. Еще вчера площадь возгорания составляла 3 887 гектаров.
В департаменте информполитики региона рассказали, что к вечеру 13 июля был ликвидирован самый крупный в области лесной пожар в Верхнепышминском районе площадью 2,9 тысячи гектаров. Также потушены 19 пожаров в 13 районах области.
Сейчас в регионе действуют пожары в Алапаевском, Артёмовском, Верхнейвинском, Верхнепышминском, Гаринском, Горноуральском, Заречном, Камышловском, Кировградском, Невьянском, Новолялинском, Сосьвинском, Сухоложском, Сысертском, Таборинском, Талицком и Тугулымском районах.
Дым от лесных пожаров накрыл ночью Екатеринбург и другие города Свердловской области. Ситуацию не улучшает даже дождь. Местные жители жалуются на едкий запах гари. Роспотребнадзор проверяет качество атмосферного воздуха.
По данным на 00.00 14 июля, в регионе действуют 27 природных пожаров на площади 2 404 гектаров. Еще вчера площадь возгорания составляла 3 887 гектаров.
В департаменте информполитики региона рассказали, что к вечеру 13 июля был ликвидирован самый крупный в области лесной пожар в Верхнепышминском районе площадью 2,9 тысячи гектаров. Также потушены 19 пожаров в 13 районах области.
Сейчас в регионе действуют пожары в Алапаевском, Артёмовском, Верхнейвинском, Верхнепышминском, Гаринском, Горноуральском, Заречном, Камышловском, Кировградском, Невьянском, Новолялинском, Сосьвинском, Сухоложском, Сысертском, Таборинском, Талицком и Тугулымском районах.
Дым от лесных пожаров накрыл ночью Екатеринбург и другие города Свердловской области. Ситуацию не улучшает даже дождь. Местные жители жалуются на едкий запах гари. Роспотребнадзор проверяет качество атмосферного воздуха.
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В Свердловской области горит 2 215 гектаров леса
06 июля 2023
06 июля 2023