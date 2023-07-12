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Екатеринбург окутало едким дымом
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Екатеринбург снова окутало дымом от лесных пожаров. Сильный запах гари чувствуется в разных районах города, да и в других городах Свердловской области.
Ситуацию не спасает даже дождь, начавшийся в городе с утра.
Напомним, что при смоге следует дома и в офисе держать окна и двери закрытыми, употреблять больше жидкости, ограничить курение и физические нагрузки. При сильном недомогании следует обратиться к врачу.
«В центре вообще дышать невозможно. Горло аж начинает першить»,
– делится читательница «Вечерних ведомостей».
Ситуацию не спасает даже дождь, начавшийся в городе с утра.
Напомним, что при смоге следует дома и в офисе держать окна и двери закрытыми, употреблять больше жидкости, ограничить курение и физические нагрузки. При сильном недомогании следует обратиться к врачу.
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