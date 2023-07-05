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Роспотребнадзор проверит качество воздуха в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области Роспотребнадзор организовал мониторинг качества атмосферного воздуха из-за резкого запаха гари, связанного с дымом от лесных пожаров.
При запахе гари санитарные врачи настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности:
- отказаться от прогулок и занятий спортом на свежем воздухе;
- использовать маски и респираторы при выходе на улицу;
- не открывать окна, использовать увлажнители воздуха либо регулярно проводить влажную уборку;
- не носить контактные линзы;
- стараться больше пить, промывать глаза, нос и горло;
- отказаться от курения
При возникновении симптомов острого заболевания или недомогания, а также обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу.
При запахе гари санитарные врачи настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности:
- отказаться от прогулок и занятий спортом на свежем воздухе;
- использовать маски и респираторы при выходе на улицу;
- не открывать окна, использовать увлажнители воздуха либо регулярно проводить влажную уборку;
- не носить контактные линзы;
- стараться больше пить, промывать глаза, нос и горло;
- отказаться от курения
При возникновении симптомов острого заболевания или недомогания, а также обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу.
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