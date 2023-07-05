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Роспотребнадзор проверит качество воздуха в Свердловской области

11.22 Пятница, 14 июля 2023
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области Роспотребнадзор организовал мониторинг качества атмосферного воздуха из-за резкого запаха гари, связанного с дымом от лесных пожаров.

При запахе гари санитарные врачи настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности:

- отказаться от прогулок и занятий спортом на свежем воздухе;
- использовать маски и респираторы при выходе на улицу;
- не открывать окна, использовать увлажнители воздуха либо регулярно проводить влажную уборку;
- не носить контактные линзы;
- стараться больше пить, промывать глаза, нос и горло;
- отказаться от курения

При возникновении симптомов острого заболевания или недомогания, а также обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу.

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Анастасия Истомина © Вечерние ведомости


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17:24 Маленький ребенок выпал из окна седьмого этажа в Екатеринбурге
16:49 В метро Екатеринбурга планируют установить новые турникеты
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