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В селе Шайдуриха составляют «социальные паспорта» погорельцев
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В селе Шайдуриха началась работа по составлению «социальных паспортов» погорельцев. Штаб разместился в доме культуры, где и принимают заявки на единовременную выплату пострадавшим от пожара и собирают информацию для оказания помощи: от количества членов каждой семьи и потребностей каждого до потерянных в огне вещей.
По поручению министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова в селе Шайдуриха работают шесть специалистов управления социальной политики № 13 по Невьянскому району во главе с руководителем Екатериной Козловой.
Волонтеры свердловского Дома добровольцев уже собирают гуманитарную помощь. В Екатеринбурге на улице Хохрякова, 9 также заработал пункт «Народного фронта» для сбора помощи погорельцам.
Напомним, в селе Шайдуриха Невьянского района в ночь на 13 июля сгорело 41 строение, в 13 домах жили люди. Без дома остались 35 жителей, трое из них несовершеннолетних.
При пожаре одна женщина погибла, двое мужчин получили ожоги.
По поручению министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова в селе Шайдуриха работают шесть специалистов управления социальной политики № 13 по Невьянскому району во главе с руководителем Екатериной Козловой.
Волонтеры свердловского Дома добровольцев уже собирают гуманитарную помощь. В Екатеринбурге на улице Хохрякова, 9 также заработал пункт «Народного фронта» для сбора помощи погорельцам.
Напомним, в селе Шайдуриха Невьянского района в ночь на 13 июля сгорело 41 строение, в 13 домах жили люди. Без дома остались 35 жителей, трое из них несовершеннолетних.
При пожаре одна женщина погибла, двое мужчин получили ожоги.
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