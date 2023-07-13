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Для жителей полыхающей Шайдурихи собирают гуманитарную помощь
Скриншот видео ГУ МЧС России по Свердловской области
Волонтеры свердловского Дома добровольцев собирают партию гуманитарной помощи для жителей села Шайдуриха, где разгорелся крупный пожар. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
В состав гуманитарного груза войдут продукты длительного хранения, средства личной гигиены и постельное белье.
На месте волонтеры уточнят, в чем еще в первую очередь нуждаются погорельцы. Наличие необходимых вещей проверят на складе свердловского «Дома добровольцев». Помощь погорельцам будет оказана не только активистами из этого дома. Информацию о вещах, в которых нуждаются жители села, передадут также крупным благотворителям.
Кроме того, ночью заработал пункт «Народного фронта» на улице Хохрякова, 9 для сбора гуманитарной помощи для погорельцев.
Напомним, что крупный пожар в селе Шайдуриха разгорелся 12 июля. Сейчас возгорание локализовали на площади 4100 квадратных метров, . Огонь повредил 41 строение. При пожаре погибла женщина. Двое мужчин получили ожоги.
В состав гуманитарного груза войдут продукты длительного хранения, средства личной гигиены и постельное белье.
На месте волонтеры уточнят, в чем еще в первую очередь нуждаются погорельцы. Наличие необходимых вещей проверят на складе свердловского «Дома добровольцев». Помощь погорельцам будет оказана не только активистами из этого дома. Информацию о вещах, в которых нуждаются жители села, передадут также крупным благотворителям.
Кроме того, ночью заработал пункт «Народного фронта» на улице Хохрякова, 9 для сбора гуманитарной помощи для погорельцев.
Напомним, что крупный пожар в селе Шайдуриха разгорелся 12 июля. Сейчас возгорание локализовали на площади 4100 квадратных метров, . Огонь повредил 41 строение. При пожаре погибла женщина. Двое мужчин получили ожоги.
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