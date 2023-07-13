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Под угрозой пожара пожет оказаться еще один поселок в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области после смены направления ветра под угрозой пожара может оказаться еще один населенный пункт – поселок Ольховка в городском округе Верхняя Пышма.
Как сообщает 66.RU, огонь сейчас распространяется на расстоянии пяти километров от Ольховки. Между очагом и поселком находятся торфяные поля. Если огонь доберется до поля, то может возникнуть реальная угроза.
Жители Ольховки сейчас готовятся спасать свое жилье от вероятного пожара.
По его данным, единственным средством тушения пожара в поселке является мотопомпа, но она вчера сгорела при тушении базы отдыха на берегу водохранилища.
Напомним, что сейчас крупный пожар бушует в селе Шайдуриха Невьянского района. Возгорание локализовали на площади 4100 квадратных метров. При пожаре погибла женщина. Двое мужчин получили ожоги.
Отметим, что пожар у села Шайдуриха начали тушить только спустя три часа после обнаружения.
Как сообщает 66.RU, огонь сейчас распространяется на расстоянии пяти километров от Ольховки. Между очагом и поселком находятся торфяные поля. Если огонь доберется до поля, то может возникнуть реальная угроза.
Жители Ольховки сейчас готовятся спасать свое жилье от вероятного пожара.
«У них пока нет плана действий. Ждут приезда администрации, которая находится в поселке Кедровое»,
– передает корреспондент издания с места событий.
По его данным, единственным средством тушения пожара в поселке является мотопомпа, но она вчера сгорела при тушении базы отдыха на берегу водохранилища.
Напомним, что сейчас крупный пожар бушует в селе Шайдуриха Невьянского района. Возгорание локализовали на площади 4100 квадратных метров. При пожаре погибла женщина. Двое мужчин получили ожоги.
Отметим, что пожар у села Шайдуриха начали тушить только спустя три часа после обнаружения.
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