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При пожаре в селе Шайдуриха погибла женщина
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
При пожаре в селе Шайдуриха в Невьянском районе погибла женщина. Об этом сообщил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на встрече с жителями села.
Тело женщины обнаружили под завалами одного из сгоревших сараев.
В департаменте информполитики Свердловской области добавили, что также пострадали от пожара два человека. Один мужчина, получивший ожоги нижних конечностей, госпитализирован в Невьянскую ЦРБ. Его состояние оценивают как удовлетворительное. Еще один мужчина получил ожог кистей рук. Ему оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался.
Напомним, что крупный пожар в селе Шайдуриха произошел вчера, 12 июля. Сейчас возгорание локализовали на площади 4100 квадратных метров. Огонь повредил 41 строение.
Тело женщины обнаружили под завалами одного из сгоревших сараев.
В департаменте информполитики Свердловской области добавили, что также пострадали от пожара два человека. Один мужчина, получивший ожоги нижних конечностей, госпитализирован в Невьянскую ЦРБ. Его состояние оценивают как удовлетворительное. Еще один мужчина получил ожог кистей рук. Ему оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался.
Напомним, что крупный пожар в селе Шайдуриха произошел вчера, 12 июля. Сейчас возгорание локализовали на площади 4100 квадратных метров. Огонь повредил 41 строение.
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