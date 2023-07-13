Возрастное ограничение 18+
Пожар у села Шайдуриха начали тушить только спустя три часа после обнаружения
Скриншот видео ГУ МЧС России по Свердловской области
Лесной пожар у села Шайдуриха в Невьянском районе, впоследствии перекинувшийся на дома, начали тушить только спустя три часа после обнаружения.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в департаменте лесного хозяйства по УрФО, лесной пожар обнаружила Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства области в 16.20. Тогда площадь возгорания составляла 0,8 гектара.
На место отправили вертолет Ми-8, на борту находились шесть человек парашютно-десантной пожарной службы. Однако из-за высоких порывов ветра до 28 м/с и грозовой активности высадить людей на тушение пожара оказалось невозможным.
Вертолет ушел на Алапаевский аэродром для ожидания стабилизации погодных условий. В результате заброска сил ПДСП была произведена только в 19.20. За это время пожар успел распространиться на семь километров.
Напомним, что сейчас огонь повредил в селе Шайдуриха уже 41 строение. При пожаре погибла женщина. Двое мужчин получили ожоги. Пожар удалось локализовать, ведется работа по ликвидации возгорания.
Остается открытым вопрос, можно ли было предотвратить эту трагедию, особенно после разрушительных пожаров в Сосьве и Таежном, произошедших весной. Лесные пожары сейчас можно мониторить на ранних стадиях. Даже на общедоступных картах можно отслеживать так называемые термоточки.
Главный редактор «Вечерних ведомостей» Владислав Постников посмотрел одну из таких карт – FIRMS NASA – и увидел, что первая термоточка в районе Глуховского истока была зафиксирована NASA 28 июня. Начиная с 4 июля каждый день фиксировались новые термоточки, очаг разрастался.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в департаменте лесного хозяйства по УрФО, лесной пожар обнаружила Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства области в 16.20. Тогда площадь возгорания составляла 0,8 гектара.
На место отправили вертолет Ми-8, на борту находились шесть человек парашютно-десантной пожарной службы. Однако из-за высоких порывов ветра до 28 м/с и грозовой активности высадить людей на тушение пожара оказалось невозможным.
Вертолет ушел на Алапаевский аэродром для ожидания стабилизации погодных условий. В результате заброска сил ПДСП была произведена только в 19.20. За это время пожар успел распространиться на семь километров.
Напомним, что сейчас огонь повредил в селе Шайдуриха уже 41 строение. При пожаре погибла женщина. Двое мужчин получили ожоги. Пожар удалось локализовать, ведется работа по ликвидации возгорания.
Остается открытым вопрос, можно ли было предотвратить эту трагедию, особенно после разрушительных пожаров в Сосьве и Таежном, произошедших весной. Лесные пожары сейчас можно мониторить на ранних стадиях. Даже на общедоступных картах можно отслеживать так называемые термоточки.
Главный редактор «Вечерних ведомостей» Владислав Постников посмотрел одну из таких карт – FIRMS NASA – и увидел, что первая термоточка в районе Глуховского истока была зафиксирована NASA 28 июня. Начиная с 4 июля каждый день фиксировались новые термоточки, очаг разрастался.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
При пожаре в селе Шайдуриха погибла женщина
13 июля 2023
13 июля 2023
Пожар в селе Шайдуриха уничтожил 41 дом
13 июля 2023
13 июля 2023